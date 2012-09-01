2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

29-ամյա Սասուն Սաֆարյանը դպրոցի մոտ դանակահարել է կնոջը

29-ամյա Սասուն Սաֆարյանը, ով հաշվառված է «Նորք» հոգեբուժական կլինիկայում, այսօր Տիգրան Մեծի պողոտայում գտնվող թիվ 53 դպրոցի բակում հանդիպելով կնոջը, որը եկել էր իրենց տղայի Գիտելիքի օրվան մասնակցելու, նրան քաշել-տարել էր հարևան շենքի բակը, կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել և դանակահարել:

Ոստիկաններին հաջողվել է կասեցնել Սաֆարյանի հետագա գործողությունները:

Տուժած կինը ճանապարհային ոստիկանների օգնությամբ տեղափոխվել է հիվանդանոց: Սասուն Սաֆարյանը բերման է ենթարկվել բաժին:

Կատարվում է հետաքննություն:

Տեսանյութեր
«Վենգրիա, դավայ, դո սվիդանյա». Երևանում ակցիային մասնակցող հունգարացին ամաչում է իր երկրի համար (ՖՈՏՈ)
Նախորդ

«Վենգրիա, դավայ, դո սվիդանյա». Երևանում ակցիային մասնակցող հունգարացին ամաչում է իր երկրի համար (ՖՈՏՈ)

Սերժ Սարգսյանն իրավունք չուներ խաբվելու. կարծիքներ երևանյան ակցիայից
Հաջորդ

Սերժ Սարգսյանն իրավունք չուներ խաբվելու. կարծիքներ երևանյան ակցիայից