2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

2.5 հազար տարվա ընդմիջումից հետո Դիոնիսոսի թատրոնը կրկին կաշխատի

2,5 հազար տարի անց Աթենքի Ակրոպոլիսի մոտ գտնվող աշխարհի հնագույն թատրոններից մեկում՝ Դիոնիսոսում, կրկին կբեմադրվեն հին հույն ողբերգակ Էսքիլոսի գործերը և կհնչի երաժշտություն: Երգահան և դաշնակահար Յորգոս Կուրեպոսի կողմից բեմադրված «Մենախոսություններ» ներկայացման ընթացքում հատվածներ կհնչեն «Շղթայված Պրոմեթևսը» ողբերգությունից, կհնչեն  նաև Յանիս Քսենակիսի, Վիվալդիի և Գլյուկի երաժշտական ստեղծագործությունների կատարումներ:

Կենտրոնական հնագիտական խորհրդի պահանջով՝ հանդիսատեսի քանակը սահմանափակ կլինի, ոչ ավելի, քան 500 մարդ, սակայն կազմակերպիչները նշում են, որ մեկ ժամանոց համերգը կկարողանան լսել նաև Դիոնիսոսի թատրոնի մոտակայքում գտնվող անցորդները: Հնագիտական գոտի անցնել կարող են միայն նրանք, ում կհաջողվի տոմս ձեռք բերել:

Դիոնիսոսի թատրոնը աշխարհի ամենահին թատրոններից է, կառուցվել է մ.թ.ա 6-րդ դարում և մոտ 150 հազար հանդիսական է տեղավորում: 2009 թվականից «Դիոնիսոսը» ռեստավրացիայի տակ է գտնվում, նախատեսվում է ավարտել այն երեք տարում: Ի դեպ, հունական իշխանությունները չէին նախատեսում ռեստավրացիայից հետո թատրոնն ուղիղ նշանակությամբ օգտագործել:

Տեսանյութեր
Սիրիայում ևս մեկ հայ է զոհվել
Նախորդ

Սիրիայում ևս մեկ հայ է զոհվել

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հատուկ տեղեկատվություն չունի, բայց խորհուրդ է տալիս զգուշանալ
Հաջորդ

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հատուկ տեղեկատվություն չունի, բայց խորհուրդ է տալիս զգուշանալ