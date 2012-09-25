«Ու կինոն ավարտվում է». Ջհանգիրյանը հարց է տվել «որևէ աուդիտի» մասին
ՀՀ գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանն այսօր ԱԺ պետական-իրավական հարցերի և ֆինանասավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ժամանակ ավարտել է 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին տարեկան հաշվետվությունը, որից հետո նրան հարց է ուղղել ՀԱԿ խմբակցության անդամ Գագիկ Ջհանգիրյանը: Վերջինիս խոսքով՝ Ատոմ Ջանջուղազյանի հաշվետվությունում ներկայացված էր, թե բյուջեի հատկացումներից որքան են ծախսել, որքան են գերածախսել, սակայն որևէ տվյալ չկա, թե ինչ արդյունավետությամբ են ծախսվել գումարները:
«Որովհետև Վերահսկիչ պալատի այս վերջին ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ, այո, լավ ծախսում են, բայց, կոպիտ չեմ ուզում ասել, էդ ծախսերի տակ լուրջ բաներ են թաքնված, և քանի որ մեր էս քննարկումները մի քիչ այսպես ֆորմալիստական ձև են ստանում, թվերը լսում ենք ու ավարտվում է, ես ուզում էի հասկանալ՝ մենք չունե՞նք որևէ ուսումնասիրություն, աուդիտ, կառավարության վերահսկողության ապարատ, չգիտեմ՝ նախագահի վերահսկողական ապարատ: Թե չէ էստեղ մենք ոնց որ ստատիստ լինենք, գալիս ենք, ֆիքսում ենք 103 տոկոս, կամ 97 տոկոս, ու կինոն ավարտվում է», - ասել է Գագիկ Ջհանգիրյանը:
Նիստը վարող Գագիկ Մինասյանը ի պատասխան ասել է, որ իրենց ելույթները բաժանված են երկու մասի՝ սկզբում ֆինանսական կողմն են ներկայացնում, իսկ հետո բովանդակային:
«Բովանդակային կողմի մեջ կան ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ, և գերատեսչությունների ներկայացուցիչները պետք է դրանք ներկայացնեն: Կան նաև այլ գործառույթներ, ՎՊ-ի գործառույթը, որը օրեր առաջ ներկայացրեց իր հաշվետվությունը: Մի քանի ժամանակ հետո մենք նաև կտանք նոր առաջադրանք, որպեսզի նա ևս հաջորդ տարվա բյուջետային միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը նկատի: Դա մենք կքննարկենք այլ ժամանակում դարձյալ ԱԺ-ի դահլիճում», - ասել է Գագիկ Մինասյանը:
Գագիկ Ջհանագիրյանը հակադարձել է՝ նշելով, որ խնդիրը հետևյալն է. ինքը չի հանդիպել մի գերատեսչության ղեկավարի կամ պաշտոնյայի, որը խոսի իր գերատեսչությունում ծախսերի ոչ արդյունավետության մասին:
«Այդպիսի բան չի լինում, և մեր հարցերը ուղղված այդ գերատեսչության ղեկավարին առնավզն անլուրջ կլինեն: Ես դրա համար էի ասում՝ գուցե ինչ-որ ձևաչափ մշակենք, որ մեր էս քննարկումներն իմաստ ունենան: Մեր այստեղ ներկայությունը, բացի մի քանի հարցերից, որևէ բովանդկային իմաստ իր մեջ չի կրում», - ասել է Գագիկ Ջհանգիրյանը:
ՀԱԿ-ի պատգամավորի ելույթին արձագանքել է նաև ՀՀԿ-ական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանը, ով նշել է, որ այդ հարցը վաղուց է իրենց մոտ առկա և իրենք բազմաթիվ քննարկումներ այդ հարցի վերաբերյալ ունեցել են:
«Եվ եթե համադրենք այս քննարկումները մի քանի տարի առաջվա քննարկումների հետ, դուք կտեսնեք, որ իսկապես շատ ավելի բովանդակային նյութ ենք ստանում հաշվետվության մեջ: Ցավոք սրտի, ոչ բոլորն են ջանք գործադրում, որպեսզի ծանոթանան այն հաստափոր հաշվետվությանը, որը ստանում ենք և հիմնականում հույսը դնում են այստեղի քննարկումների վրա, իսկ իրականում այն հաշվետություններում բավական հետաքրքիր տեղեկատվությունն առկա է», - ասել է Դավիթ Հարությունյանը: