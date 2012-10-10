2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՀՀ ԶՈԻ գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալը փախե՞լ է Հայաստանից

ՀՀ ԶՈԻ գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գնումների և մատակարարումների հետ կապված հարցերը համակարգող Արշալույս Փայտյանը երկրում չէ, նա մեկնել է արտերկիր` բուժման: Այս մասին երեկ «Հայկական ժամանակ» օրաթերթի թղթակցին ասել է Փայտյանի օգնականը:

Վերջինս չի պատասխանել հարցին, թե ուր է գնացել Փայտյանը և հնարավո՞ր է՝ էլ չվերադառնա:

Թերթը նաև հարց է ուղղել ՊՆ քննչական ծառայության ավագ սպա Մերի Սարգսյանին, թե արդյոք Արշալույս Փայտյանը ԼՂՀ ՊԲ պարենային կենտրոնական պահեստում հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ քրեական գործով որևէ կարգավիճակ ստացել է:

«Ներկայումս ՀՀ ՊՆ քննչական ծառայությունում քննարկման փուլում է գտնվում ԼՂՀ պաշտպանության բանակի պարենային կենտրոնական պահեստում հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ քրեական գործով մի քանի պաշտոնատար անձանց մեղադրանք առաջադրելու հարցը», - ասել է Սարգսյանը:

Ըստ նրա՝ նախաքննական մարմինն այժմ փորձում է պարզել արդյոք նրանց գործողություններում առկա են քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցավոր արարքներ, թե՝ ոչ:

Հայաստան
Եթե Տեր-Պետրոսյանը չառաջադրվի, ապա պայմաններն աննպաստ են ՀԱԿ-ի ցանկացած թեկնածուի համար
Նախորդ

Եթե Տեր-Պետրոսյանը չառաջադրվի, ապա պայմաններն աննպաստ են ՀԱԿ-ի ցանկացած թեկնածուի համար

Հաջորդ

ՀՅԴ-ն չի կարողանում որոշել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափը