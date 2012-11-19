2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Վրաստանը չի պատրաստվում ԱՊՀ վերադառնալ, պնդում է նախարարը

Վրաստանը երբեք չի վերադառնա ԱՊՀ, նման ենթադրությունները հիմնազուրկ են: Այս մասին «Ռուստավի 2» հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Պանջիկիձեն:

«ԱՊՀ մտնելու մասին մենք ոչ մի պաշտոնական առաջարկ չենք ստացել, և ես կարծում եմ, որ այնտեղ շատ լավ հասկանում են նման քայլի անհնարինության մասին», - նախարարի խոսքերը փոխանցում է Грузия Online-ը:

Պանջիկիձեի խոսքով՝ Վրաստանը պատրաստ է միայն 2 միավորման մեջ մտնել՝ ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի:

«Մեր ողջ մարտավարությունն այդ ուղղությամբ է կառուցվում, և ԱՊՀ վերադառնալու մասին խոսք անգամ չկա», - ընդգծել է Պանջիկիձեն:

Նշենք, որ նախորդ շաբաթվա սկզբին ԱՊՀ-ի գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ պատրաստ են քննարկել հարցը, եթե Վրաստանի կողմից նման նախաձեռնություն լինի:

Վրաստանը ԱՊՀ-ից դուրս էր եկել 2008 թվականի վրաց-ռուսաստանյան պատերազմից հետո:

Հայաստան
«Կոտրված տաշտակի առաջ». Հայաստանում կրկին ահազանգում են դելֆինների խնդրի առնչությամբ
Նախորդ

«Կոտրված տաշտակի առաջ». Հայաստանում կրկին ահազանգում են դելֆինների խնդրի առնչությամբ

«Դուք ունեք արտագաղթի բանակ». Զոհված զինվորի մայրը Սեյրան Օհանյանին նամակ է գրել
Հաջորդ

«Դուք ունեք արտագաղթի բանակ». Զոհված զինվորի մայրը Սեյրան Օհանյանին նամակ է գրել