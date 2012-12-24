«Բորժոմին» վերադառնում է Մոսկվա. Ընկերությունը վաճառում են ռուսաստանցիներին
«Բորժոմի» հանքային ջրեր արտադրող վրաստանյան ընկերությունը նոր սեփականատեր կունենա: Համաձայն «Կոմերսանտ» թերթի տվյալների, ընկերությունը գնելու պահմանավորվածության է հասել ռուսաստանյան «Ալֆա գրուպը», գործարքի գինը կազմելու է 300 միլիոն դոլար, և այն ավարտին է հասցվելու մինչև տարվա վերջ:
«Բորժոմին» պատկանում է հանգուցյալ վրաստանցի գործարար Բադրի Պատարկացիշվիլիի ընտանիքին, որը վաճառքի մաիսն պայմանագիրը կնքելուց հետո ընկերության փոքր բաժնեմասը կպահպանի (տարբեր տվյալների համաձայն 15ից մինչև 30 տոկոս): «Կոմերսանտը» գրում է, որ գործարքին կարող է խանգարել միայն այն փաստը, որ Պատարկացիշվիլիի ընտանիքին պատկանող ընկերության ակտիվները Ռուսաստանում և Ուկրաինայում գտնվում են կալանքի տակ, թեև ընկերության փաստաբանները նշում են, որ դա չի խանգարի վաճառել «Բորժոմին»: Նշենք, որ Ռուսատսանի և Ուկրաինայի իրավապահները կասկածներ ունեն, որ ընկերությունում ներդրված գումարները պատկանում են Անգլիայում բնակվող ռուսաստանցի գործարար Բորիս Բերեզովսկուն, ով, նախաքննության համաձայն, գումարները Ռուսաստան է տեղափոխել անազնիվ և խարդախ ճանապարհով:
«Ալֆա գրուպի» ներկայացուցիչ Մաքսիմ Պերշինը հայտնել է «Կոմերսանտին», որ «գործարք առայժմ չկա» և հրաժարվել է այլ տեղեկություններ հայտնել:
«Բորժոմի» ընկերությանը պատկանում է հանքային ջրեր արտադրող մեկ գործարարն Վրաստանում՝ Բորժոմիում, և երկու գործարան Ուկրաինայում: Ռուսաստանում ընկերության պատկանում է «Սվյատոյ իստոչնիկ» ապրանքանիշը:
Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով՝ գործարքը կարող է շահավետ լինել «Ալֆա գրուպի» համար, քանի որ Ռուսաստանում վրաստանյան հանքային ջրերի ներմուծման արգելքը չեղյալ է համարվելու: Արգելքը հանելու հնարավորության մասին նախորդ շաբաթ արդեն հայտնել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարարությունը, իսկ կուլիսներում խոսում են, որ տվյալ հարցում առկա է ՌԴ իշխանությունների սկզբունքային համաձայնությունը:
Նշենք, որ «Բորժոմիի» վաճառքը Ռուսաստանում արգելվել էր 2006 թվականին՝ վրաց-ռուսաստանյան հարաբարությունների սրման փուլում: Պաշտոնական պատճառն այն էր, որ ««Բորժոմին» չի համապատասխանում Ռուսաստանում ընդունված սանիտարական նորմերին»: