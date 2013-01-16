2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հայաստանում գրեթե բոլոր ճանապարհներն անցանելի են

Հունվարի 16-ի ժամը 09.00-ի դրությամբ բոլոր միջպետական և միջհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց:

ՀՀ ԱԻ նախարարության փոխանցմամբ՝ փակ են Շիրակի մարզի Հովտուն, Դարիկ, Զարիշատ, Պաղակն, Բերդաշեն, Շաղիկ, դժվարանցանելի` Հայկասար, Տուֆաշեն, Հայրենյաց միջհամայնքային ավտոճանապարհները:

Վրաստանի ՆԳՆ ԱԻ դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն` Ստեփաննծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է միայն մինչև 30 նստատեղ ունեցող ավտոմեքենաների համար` անվաշղթաների կիրառման դեպքում:

Կատարվում են ճանապարհների մաքրման և մշակման աշխատանքներ:

Հայաստան
Քոչարյանը Սարգսյանին հիշեցրել է պարտավորությունների մասին. կարծիք
Նախորդ

Քոչարյանը Սարգսյանին հիշեցրել է պարտավորությունների մասին. կարծիք

Պետք է այնպես անել, որ բանակի նկատմամբ վերաբերմունքը մշտապես դրական լինի. Սերժ Սարգսյան
Հաջորդ

Պետք է այնպես անել, որ բանակի նկատմամբ վերաբերմունքը մշտապես դրական լինի. Սերժ Սարգսյան