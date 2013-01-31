Լևոն Բարսեղյանի գործով ոստիկանները հակասական ցուցմունք են տվել. դատարանում տեսանյութ են դիտել
Գյումրիի «Ասպարեզ» ժուռնալիստների ակումբի խորհդրի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ընդդեմ ոտիկանության գործով դատաքննության հերթական նիստի ժամանակ Վարչական դատարանում հարցաքննվել են 4 ոստիկաններ, ովքեր, հայցի համաձայն, Բարսեղյանին ապoրինաբար բերման են ենթարկել Կենտրոնի ոստիկանություն:
Դեպքը տեղի է ունեցել բողոքի ակցիայի ժամանակ, որը կազմակերպել էին Բարսեղյանն ու քանդակագործ Առնո Կուռը: Ակցիան ուղղված էր ՀՀ անկախության 20-րդ տարեդարձին նվիրված շքերթի ժամանակ ռուսաստանյան դրոշի ներքո Գյումրիում տեղակայված Ռուսաստանի զինված ուժերի 102-րդ ստորաբաժանման մասնակցության դեմ:
Բարսեղյանն Epress.am-ի հետ զրույցում ասել է, որ վկաները հակասական ցուցմունքներ են տվել, ու դատավոր Ռուզան Հակոբյանը ստիպված է եղել ուսումնասիրել մամուլում՝ Epress.am-ի և «Ազատության» ռադիոկայանի հրապարակված երկու տեսագրությունները դեպքի վայրից ճշտելու, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում:
Ոստիկաններին դատարանում հարցրել են, թե ինչու են նրանք խլել ցուցարարների պաստառները: Ի պատասխան ոստիկաններն ասել են, որ դրանց վրա «վատ բաներ» են գրված եղել, բայց թե կոնկրետ ինչ՝ չեն հիշել:
Տեսագրությունը միացնելով դատական նիստի մասնակիցները տեսել են, որ պաստառներին գրված է եղել «Անկախ Հայաստան», «Հայաստանը Ռուսաստան չէ», «Ոչ օտար դրոշներին»:
Բարսեղյանի կարծիքով՝ ամենածիծաղելին այն ցուցմունքն է եղել, թե ոստիկանները չեն տարել ակցիայի կազմակերպիչներին ոստիկանություն, որից, սակայն, ոստիկանը ստիպված է եղել հրաժարվել: Հետո նույն ոստիկանն ասել է, թե Ոստիկանության Երևանի Կենտրոն բաժնի պետի տեղակալ Արայիկ Պողոսյանը հրաման է տվել ակցիայի մասնակիցներին բերման ենթարկել, սակայն հետո Պողոսյանը զանգել և ասել է, որ այլևս պետք չէ դա անել:
Հիշեցնենք, որ դեպքից հետո Ոստիկանությունը պաշտոնական հաղորդագրություն էր տարածել, թե իբր երկու մասնակիցներին «հրավիրվել են ոստիկանության Կենտրոնի բաժին` նրանց անձը պարզելու նպատակով»:
Մինչդեռ Բարսեղյանը պնդում է, որ իրենք Ոստիկանություն են տարվել իրենց կամքին հակառակ, և ոստիկանները, երեք ժամ իրենց պահելով, ոչինչ չեն ճշտել և նման ձևակերպում են հրապարակել, որովհետև հիմքեր չեն ունեցել դա անել և այդպիսով խափանել երթը:
Ոստիկանների հարցաքննությունն անընդհատ ընդհատվել է կոմղերի պարզաբանող հարցերով, ու քանի որ աշխատանքային օրն ավարտվել է, նիստը ընդհատվել է և կշարունակվի փետրվարի 13-ին՝ 16.30-ին: