2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՀՀԿ-ն մտադիր է արտահերթ նստաշրջան հրավիրել՝ քննարկելու նախագահական ընտրությունները

ԱԺ մեծամասնության՝ Հանրապետական խմբակցության պատգամավորները մտադիր են արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու նախաձեռնությամբ հանդես գալ, գրում է «Ժողովուրդ» օրաթերթը՝ հղում կատարելով իր աղբյուրներին:

Իսկ օրակարգում, ըստ նույն աղբյուրների, լինելու է մեկ թեմա՝ ՀՀ նախագահի ընտրություններն ու դրանց հաջորդած իրավիճակը, որը քննարկելուց հետո խորհրդարանական մեծամասնությունը մտադիր է  ԱԺ-ի անունից միասնական հայտարարություն ընդունել: Ըստ «Ժողովուրդ»-ի աղբյուրների` ՀՀԿ-ում նույնիսկ հայտարարության նախագիծն է պատրաստվել, որն ուղարկել են ԱԺ խմբակցություններին` քննարկելու և առաջարկներ ներկայացնելու:

ԱԺ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը թերթի հետ զրույցում հաստատել է արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու իրենց մտադրության մասին լուրերը: Ըստ քարտուղարի` մտահղացումը դեռ պետք է կողմերի հետ քննարկել:

Հայաստան
Նախորդ

Սերժ Սարգսյանը կհրաժարվի մամուլի խոսնակից. թերթ

Սերժ Թանգյանը երգ է նվիրել Հայաստանում պայքարողներին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Հաջորդ

Սերժ Թանգյանը երգ է նվիրել Հայաստանում պայքարողներին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)