2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

25-ամյա Տաթևիկը «Դալմա Գարդեն Մոլ»-ից կոշիկներ է գողացել. ոստիկանություն

Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողները գողություններ կատարելու կասկածանքով մարտի 30-ին Ռուսթավելու փողոցի տներից մեկից բերման են ենթարկել 1988 թ. ծնված Տաթևիկ Ս.-ին, հաղորդում է ոստիկանության կայքը:

Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, Տաթևիկը մարտի 27-ին, ժամը 17:30-ից 18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում «Դալմա Գարդեն Մոլ» առևտրի կենտրոնում գործող հագուստի խանութներից գողացել է շուրջ 235.000 դրամ արժողության կանացի և մանկական կոշկեղեն:

Ոստիկանությունը միջոցառումներ է ձեռնարկում գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ:

Տեսանյութեր
«ԲՀԿ-ն պիտի որոշի՝ ապրիլի 9-ին դո՞ւրս է գալու անցյալի սխալից». Րաֆֆի Հովհաննիսյան (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Նախորդ

«ԲՀԿ-ն պիտի որոշի՝ ապրիլի 9-ին դո՞ւրս է գալու անցյալի սխալից». Րաֆֆի Հովհաննիսյան (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

Ադամանդների գործը. ձերբակալվել է «Զվարթնոց» օդանավակայանի մաքսատան պետը
Հաջորդ

Ադամանդների գործը. ձերբակալվել է «Զվարթնոց» օդանավակայանի մաքսատան պետը