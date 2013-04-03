25-ամյա Տաթևիկը «Դալմա Գարդեն Մոլ»-ից կոշիկներ է գողացել. ոստիկանություն
Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողները գողություններ կատարելու կասկածանքով մարտի 30-ին Ռուսթավելու փողոցի տներից մեկից բերման են ենթարկել 1988 թ. ծնված Տաթևիկ Ս.-ին, հաղորդում է ոստիկանության կայքը:
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, Տաթևիկը մարտի 27-ին, ժամը 17:30-ից 18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում «Դալմա Գարդեն Մոլ» առևտրի կենտրոնում գործող հագուստի խանութներից գողացել է շուրջ 235.000 դրամ արժողության կանացի և մանկական կոշկեղեն:
Ոստիկանությունը միջոցառումներ է ձեռնարկում գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ: