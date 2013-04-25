2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Գյուղերում գիշերը ցրտահարվել են պտղատու այգիներ և ցանքատարածքներ

Ապրիլի 24-ի լույս 25-ի գիշերը տեղի ունեցած ցրտահարությունից վնասվել են Վայոց ձորի մարզի Հերհեր գյուղի ցանքատարածքները և պտղատու այգիները, ինչպես նաև Ամբերդ, Այգեշատ, Ծաղկունք, Ծիածան, Շահումյան, Արագած, Ծաղկալանջ, Հովտամեջ, Աղավնատուն, Հայթաղ, Ֆերիկ, Արշալույս, Ակնալիճ, Արևաշատ, Խորոնկ, Արտիմետ, ք. էջմիածին, Դաշտ, Ոսկեհատ, Պտղունք, Մուսալեռ, Գեղակերտ, Գրիբայեդով, Դողս, Այգեկ, Նորակերտ, Բաղրամյան, Մրգաստան և Առատաշեն գյուղերի բանջարանաբոստանային կուլտուրաների զգալի մասը և խաղողի այգիների մի մասը:

ԱԻՆ լրատվական ծառայության փոխանցմամբ՝ կազմվել է հանձնաժողով վնասի չափերը պարզելու նպատակով:

Դեպքի մասին տեղյակ է պահվել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ՃԿԿ պատասխանատու աշխատակիցը:

Տեսանյութեր
Ընդդիմադիրներին առաջարկում են ստեղծել «Երևանի փրկության համար» պլատֆորմ
Նախորդ

Ընդդիմադիրներին առաջարկում են ստեղծել «Երևանի փրկության համար» պլատֆորմ

Մուսինյանը բացատրել է՝ որն է ՀԱԿ-ի և Փաշինյանի տարաձայնությունների պատճառը
Հաջորդ

Մուսինյանը բացատրել է՝ որն է ՀԱԿ-ի և Փաշինյանի տարաձայնությունների պատճառը