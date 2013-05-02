2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ոստիկանության գնդապետի դին հայտնաբերել են հոր գերեզմանի մոտ

Այսօր՝ մայիսի 2-ին, 09:30-ի սահմաններում հոր գերեզմանի մոտ կայանված ավտոմեքենայում՝ գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքով հայտնաբերվել է Կոտայքի մարզի ոստիկանության Նաիրիի բաժնի պետի՝ գնդապետ Կորյուն Հարությունյանի դին:

Այս մասին Epress.am-ի հետ զրույցում ասել է Ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակից Արմեն Մալխասյանը:

Դեպքը տեղի է ունեցել Հրազդանի գերեզմանատանը:

«Հանգամանքները պարզվում են , կատարվում է նախաքննություն», -ասել է Մալխասյանը:

Ինչպես հաղորդում է ԱԻ նախարարությունը, Հարությունյանի վարորդից տեղեկատվություն է ստացվել, որ իր ղեկավարը մայիսի 1-ին, ժամը 14.30-ի սահմաններում «Նիսսան» մակնիշի  պետհամարանիշի ավտոմեքենայով (ծառայողական) դուրս է եկել Եղվարդի ոստիկանության վարչական շենքից և նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ ոչ մի տեղեկություն չի եղել:

Հայաստան
Նախորդ

Վազգեն Խաչիկյանին 8 տարվա ազատազրկման են դատապարտելու. թերթ

«Վաճառվողներն արդեն վաճառվել են». Ռուստամյանը հավատացած է, որ ջրբաժանն այսօր հստակ է
Հաջորդ

«Վաճառվողներն արդեն վաճառվել են». Ռուստամյանը հավատացած է, որ ջրբաժանն այսօր հստակ է