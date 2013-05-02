Ոստիկանության գնդապետի դին հայտնաբերել են հոր գերեզմանի մոտ
Այսօր՝ մայիսի 2-ին, 09:30-ի սահմաններում հոր գերեզմանի մոտ կայանված ավտոմեքենայում՝ գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքով հայտնաբերվել է Կոտայքի մարզի ոստիկանության Նաիրիի բաժնի պետի՝ գնդապետ Կորյուն Հարությունյանի դին:
Այս մասին Epress.am-ի հետ զրույցում ասել է Ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակից Արմեն Մալխասյանը:
Դեպքը տեղի է ունեցել Հրազդանի գերեզմանատանը:
«Հանգամանքները պարզվում են , կատարվում է նախաքննություն», -ասել է Մալխասյանը:
Ինչպես հաղորդում է ԱԻ նախարարությունը, Հարությունյանի վարորդից տեղեկատվություն է ստացվել, որ իր ղեկավարը մայիսի 1-ին, ժամը 14.30-ի սահմաններում «Նիսսան» մակնիշի պետհամարանիշի ավտոմեքենայով (ծառայողական) դուրս է եկել Եղվարդի ոստիկանության վարչական շենքից և նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ ոչ մի տեղեկություն չի եղել: