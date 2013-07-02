2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հայերը միացել են Ստամբուլում կայացած գեյ շքերթին

Երեկ Ստամբուլում կայացած գեյ շքերթին` ի թիվս հազարավոր քաղաքացիների, որոնց թվում էին նաև Գեզի այգու համար պայքարող ակտիվիստները, մասնակցել են նաև հայեր: Նրանք իրենց հետ բերել էին պաստառներ հետևյալ գրառումներով՝ «DIY is everywhere» (Ամեն տեղ DIY է), «We are all LGBT» (բոլորս «LGBT» ենք», «We are few but we are LGBT» (Քիչ ենք, բայց ԼԿՊԹ/ԼԳԲՏ ենք):

Շքերթին մասնակցում էին ինչպես թուրքաբնակ հայեր, այնպես էլ  Հայաստանից և Սփյուռքից Ստամբուլ գնացած:

Նկարները հրապարակել է «Նոր Զարթոնք» կազամակերպությունը, որը զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ և   խտրականության դեմ պայքար է քարոզում

Հայաստան
Վարչապետը ՄԻԵԴ նախագահին վստահեցրել է, որ հաշվի է առել իրենց որոշումները
Նախորդ

Վարչապետը ՄԻԵԴ նախագահին վստահեցրել է, որ հաշվի է առել իրենց որոշումները

«Գրիգոր Նարեկացի» բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգը դատարանի առջև կկանգնի
Հաջորդ

«Գրիգոր Նարեկացի» բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգը դատարանի առջև կկանգնի