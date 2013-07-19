Քաղաքապետարանը ներկայացրել է ուղեվարձի թանկացման իր հիմնավորումը
Երևանի քաղաքապետարանը ներկայացրել է տրանսպորտի ուղեվարձի թանկացման հիմնավորումները, մասնավորապես, միկրոավտոբուսի մեկ ուղևորի համար սակագնի հաշվարկը, ինչպես նաև ավտոբուսի մեկ ուղևորի փոխադրման սակագնի հաշվարկը՝ մեկ ամսվա կտրվածքով.
«Միկրոավտոբուսի մեկ ուղևորի փոխադրման սակագնի հաշվարկը (մեկ ամսվա կտրվածքով)
1.Օրական 1 միկրոավտոբուսի միջին վազք + 10 կմ զրոյական 215 կմ
(միկրոավտոբուսի 1 շրջապտույտը՝ 32 կմ, 6.5 երթ)
2. Մեկ միկրոավտոբուսի վառելիքի միջին ծախսը՝ 100 կմ 18.5 մ3
3. 30 օրվա վառելիքի ծախսը (215 x 30 = 6450 կմ/100 x 18.5 ≈ 1195մ3)
1195մ3 x 220 դրամ - 262.900 դրամ
4.Յուղի փոխարինում ամսական
(6450 կմ համար՝ 6.8լ x 1900 դրամ) 12.920 դրամ
5.Այլ (տրանսմիսիոն) յուղեր և քսայուղեր (40.000 վազքի համար) 1870 դրամ
6.Մարտկոց (34.000 : 24) 1417 դրամ
7.Անվադողեր (վազքը 75.000 կմ) (6 x 38.000 : 11,6) 19.655 դրամ
8.Պահեստամասեր, ընթացիկ նորոգում (նախկին նորմ – 20%) 65.000 դրամ
9.Վարորդների աշխատավարձ (ներառյալ հարկեր) 150.000 դրամ
10.Հարկեր (հաստատագրված) 33.600 դրամ
11.Երթուղու սպասարկման վճար 16.500 դրամ
12.Գույքահարկ, տեխզննում, ԱՊՊԱ 6.000 դրամ
13.Ավտոմեքենայի ամսական ամորտիզացիան (ներառյալ վարկի %) 190.138 դրամ
(11,408,280/60)
14.Վերադիր ծախսեր (միջին) 1.573 x 30 47.190 դրամ
15.Ընդամենը ծախսեր 807.190 դրամ
16.Վճարովի ուղևորների թիվը 5.850
Ընդամենը ինքնարժեքը
((3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) / 5.850) - 138.0 դրամ
Շահույթ 5% 6.9 դրամ
Մեկ ուղևորի փոխադրման սակագինը։ 144.9 դրամ
Ավտոբուսի մեկ ուղևորի փոխադրման սակագնի հաշվարկը (մեկ ամսվա կտրվածքով)
1.Օրական 1 ավտոբուսի միջին վազք + 10 կմ զրոյական 230 կմ
(ավտոբուսի 1 շրջապտույտը՝ 36.7 կմ, 6 երթ)
2. Մեկ ավտոբուսի վառելիքի միջին ծախսը 100 կմ 25 լ
3. 30 օրվա վառելիքի ծախսը (230 x 30 = 6900 կմ/100 x 25 լ = 1725 լ)
1725 լ x 460 դրամ 793.500 դրամ
4.Յուղի փոխարինում ամսական (6900 կմ համար՝10.5 լ x 1900 դրամ) 19.950 դրամ
5.Այլ յուղեր և քսայուղեր 3.000 դրամ
6.Մարտկոց (38.000 x 2 / 24) 3.167 դրամ
7.Անվադողեր (վազքը 80.000 կմ) (6 x 84.000 x 0.08625) 43.470 դրամ
8.Պահեստամասեր, ընթացիկ նորոգում (նախկին նորմ – 20%) 106.947 դրամ
9.Վարորդների աշխատավարձ (ներառյալ հարկեր) 200.000 դրամ
10.Հարկեր (հաստատագրված) 44.000 դրամ
11.Երթուղու սպասարկման վճար 16.500 դրամ
12.Գույքահարկ, տեխզննում, ԱՊՊԱ 6.000 դրամ
13.Ավտոմեքենայի ամսական ամորտիզացիան (ներառյալ վարկի %) 316.600 դրամ
14.Վերադիր ծախսեր (միջին) 1.573 x 30 47.190 դրամ
15.Ընդամենը ծախսեր 1.600.324 դրամ
16.Վճարովի ուղևորների թիվը 10.680
Ընդամենը ինքնարժեքը
((3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) / 10.680) 149.8 դրամ
Շահույթ 5% 7.5 դրամ
Մեկ ուղևորի փոխադրման սակագինը՝ 157.3 դրամ»