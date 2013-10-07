2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Փորձագետը Ղարաբաղի մասին` պատերազմ չի լինի

Լեռնային Ղարաբաղը կարող է որոշակի զիջումների հույս ունենալ՝ Հայաստանի՝ Մաքսային միությանը միանալու հետ կապված: Միևնույն ժամանակ, Երևանի այդ քայլը ոչ մի կերպ չի ազդի ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ձևավորված ստատուս քվոյի վրա: Regnum-ի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Ռազմական կանխատեսումների կենտրոնի ղեկավար, ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Անատոլի Ցիգանոկը:

Այն կարծիքին, որ Լեռնային Ղարաբաղը ամեն դեպքում հայտնվում է Մաքսային միության սահմանների ներսում ու կօգտվի Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության բոլոր բարիքներից, Ցիգանոկը պատասխանել է. «Իրականում, Ղարաբաղը հնարավորություն կունենա օգտվել որոշ արտոնություններից որպես տարածք, որը գտնվում է Մաքսային միության փաստացի սահմաններում: Բնականաբար, Մաքսային միության հետ Հայաստանի ընդհանուր սահմանի բացակայությունը լուրջ խնդիր է, բայց Լեռնային Ղարաբաղը կարող է որոշակի զեղչերի ու զիջումների հույս ունենալ: Պետք չէ մառանալ, սակայն, որ այդ ամենը ոչ պաշտոնական է լինելու»,- նշել է փորձագետը:

Ինչ վերաբերում է ղարաբաղյան հակամարտությանը, Ցիգանոկը վստահ է, որ նոր զարգացումներ մոտ ապագայում տեղի չեն ունենա: Փորձագետն իր տեսակետն ապացուցեղ երեք պատճառ է ներկայացրել. «Առաջին հերթին, Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ստորագրված ջենթլմենական համաձայնությունը, ամեն դեպքում, շարունակում է գործել: Երկրորդը՝ ԱՄՆ-ն իր զորքերը դուրս է բերում Աֆղանստանից՝ օգտագործելով Ադրբեջանի տարածքը, հետևաբար, անկայունությունը նրանց շահերից չի բխում: Երրորդը՝ Հայաստանի զինված ուժերի հիմքում ընկած են Ռուսաստանի կողմից մշակված ռազմավարական մեխանիզմները, ռուսաստանյան կողմը իր ամբողջ փորձն ու գիտելիքը փոխանցում է հայերին: Ադրբեջանը, սակայն, պատրաստվում է համաձայն ՆԱՏՕ-ի մեխանիզմների: 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմը ցույց տվեց, թե առավելությունը որ կողմն է: Հայաստանցի զինծառայողները, այնուամնեյանիվ, ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության լրացուցիչ փորձ ունեն, ինչը նույնպես լուրջ գործոն է»,- հայտարարել է Ցիգանոկը:

Փորձագետը հավելել է, որ Հայաստանի բանակը Ադրբեջանի զինված ուժերին գերազանցում է նաև մարտավարական հմտությունների ու բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հարցում: «Կարճ ասած՝ պատերազմ չի լինի»,- եզրափակել է Անատոլի Ցիգանոկը: 

Հայաստան
«Հայկական հետք» Ադրբեջանի նախագահի թեկնածուների բանավեճում
Նախորդ

«Հայկական հետք» Ադրբեջանի նախագահի թեկնածուների բանավեճում

Թուրքերն ու հայերը ամենից հաճախ են այցելել Վրաստան սեպտեմբերին
Հաջորդ

Թուրքերն ու հայերը ամենից հաճախ են այցելել Վրաստան սեպտեմբերին