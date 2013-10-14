2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Էներգետիկայի նախարարից պահանջում է հետ կանչել լեռնահատկացման ակտը

«Առողջ Հրազդան խումբ» քաղաքացիական նախաձեռնությունը ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանից պահանջում է հետ կանչել 2012թ-ին հոկտեմբերի 20-ին «Ֆորչն Ռիզորսիս» ընկերությանը  տրված լեռնահատկացման ակտը, լուծարել նույն թվականին կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագիրը և անվավեր ճանաչել «Նագին» ընկերության կողմից «Ֆորչն Ռիզորսիս» ՍՊԸ-ին տրված հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիան: Այս մասին հայտնում է Ecolur.org-ը:

Հրազդանի երկաթահանքը պատրաստվում էր շահագործել «Նագին» ՍՊԸ-ն: Հետագայում ընկերությունը շահագործման իր իրավունքը վաճառել է չինական «Fortune Oil» ընկերությանը, որի հայաստանյան ներկայացուցիչը  «Ֆորչն Ռիզորսիս» ՍՊԸ-ն է:

Խումբը նախարարին էր դիմել նաև այս տարվա օգոստոսի 20-ին և սեպտեմբերի 11-ին, սակայն, ինչպես նշված է նախաձեռնության նամակում, հիմնական հարցադրումները մնացել են անպատասխան:

« … կրկին հնչեցնում ենք հարցը. ի՞նչ հիմնավորմամբ «Նագին» ՍՊԸ-ին տրամադրված հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիայի կիրառությունը «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով արդյունահանման տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին» օրենքի 32 հոդվածի պահանջների հիմքով 2010 թ-ից չի դադարեցվել:

Ձեր տրամադրած փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից լրացուցիչ պարզվեց, որ սույն լիցենզիան անվավեր է նաև այն պատճառով, որ «Նագին» ՍՊԸ-ն չի ստացել լեռնահատկացման ակտ:

Փաստը հիմնավորվում է վերը նշված օրենքի 21 հոդվածի`  օգտակար հանածոյի արդյունահանման համար լեռնահատկացումը տրվում է ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման հետ միաժամանակ և ընդերքօգտագործման իրավունքի բաղկացուցիչ մասն է, և լիազոր մարմնի ու «Նագին» ՍՊԸ-ի միջև կնքված լիցենզիոն պայմանագրի (N 427 10 մարտ 2009թ. 6.1 կետ). պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից, հանքային իրավունքը ձևավորող փաթեթի առկայությամբ (լիցենզիա, նախագիծ, լիցենզային պայմանագիր, լեռնահատկացման ակտ) կետերի իրողությամբ:

«Նագին» ՍՊԸ-ին տրամադրված հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիան անվավեր ճանաչելու հիմք է նաև Հրազդանի երկաթահանքի շահագործման նախագծում բերված բացահայտ սուտ տեղեկությունը, ըստ որի «Հրազդանի երկաթահանքը գտնվում է Հրազդան քաղաքից 1.5 կմ հյուսիս-արևելք»: Հանքը իրականում գտնվում է Հրազդան քաղաքի կենտրոնում, բնակելի տների հեռավորությունը հանքից չի անցնում 700-800 մետրը: Ավելին, երկրաբանական վերջին ուսումնասիրության համար կնքած N008 պայմանագրի չափորոշիչներով հանքի սահմանների հեռավորությունը բնակելի տներից ու 250 հազ. բնակչի սպասարկող խմելու ջրի աղբյուրներից չի գերազանցում 200-500 մետրը:

Բերված փաստերը հավաստում են, որ «Նագին» ՍՊԸ-ի` Հրազդանի երկաթահանքի շահագործման իրավունքը վկայող փաստաթղթերը անվավեր են և չեն կարող իրավահաջորդության (ինչի հիմքերը ևս բացակայում են) իրավական հիմքով փոխանցվել «Ֆորչն Ռիզորսիս» ՍՊԸ-ին»,- մասնավորապես, ասված է նամակում:

Հայաստան
Տիգրան Առաքելյանի գործով նիստի ժամը փոխեցին (թարմացված)
Նախորդ

Տիգրան Առաքելյանի գործով նիստի ժամը փոխեցին (թարմացված)

Ղարաբաղը միացնել Ռուսաստանի՞ն. Պուտինը Զորի Բալայանի նամակին դեռ չի պատասխանել
Հաջորդ

Ղարաբաղը միացնել Ռուսաստանի՞ն. Պուտինը Զորի Բալայանի նամակին դեռ չի պատասխանել