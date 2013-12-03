ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․ Դեկտեմբերի 2-ի երթն ու արվեստագետները․ զրույց
Հայաստանի՝ ՄՄ-ին անդրամագրվելուն և ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցի դեմ դեկտեմբերի 2-ին կայացած երթին արվեստագետների մասնակցության մասին Epress.am-ի հետ զրուցել է Վահրամ Աղասյանը։
Զրույցի ընթացքում արվեստագետն անդրադառնում է նոյեմբերի 5-ին ձերբակալված Շանթ Հարությունյանին՝ նրա ակցիան քաղաքական արվեստի գործ համարելով, խոսում է դեկտեմբերի 2-ի երթին իրավապաշտպան Լալա Ասլիկյանի կողմից բարձրացված ծիածանագույն դրոշի մասին, կարևորում է տարբեր խմբերին պատկանող երթի մասնակիցների ինքնակազմակերպումը։