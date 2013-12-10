2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ադրբեջանցիներին հորդորում են չմասնակցել Ուկրաինայի բողոքներին

Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպանությունն այդ երկրում գտնվող ադրբեջանցիներին զգուշացրել է տեղի բողոքի ակցիաներին մասնակցելու անցանկալիության մասին։ Այս մասին Haqqin.az-ին հայտնել է Կիևում Ադրբեջանի դեսպանության աշխատակից Ռուսլան Ղուրբանովը։

«Դեսպանությունը, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, Ուկրաինայում գտնող Ադրբեջանի քաղաքացիներին կոչ է անում չմասնակցել բողոքի ակցիաներին»,- նշել է նա։

Դեսպանությունն իր քաղաքացիներին նաև կոչ է անում արտակարգ իրավիճակների դեպքում անմիջապես դիմել դիվանագիտական առաքելությանը։

Ղուրբանովի խոսքով՝ Ադրբեջանի քաղաքացիները պետք է առավելագույնս ուշադիր լինեն ու խուսափեն հակաիրավական գործողություններից։

Նա նաև նշել է, որ դեսպանությունը բողոքի ակցիաներին ադրբեջանցիների մասնակցության մասին տեղեկատվություն դեռևս չունի։

Հայաստան
Արմավիրում հնչած կրակոցները կենցաղային հողի վրա էին․ թերթ
Նախորդ

Արմավիրում հնչած կրակոցները կենցաղային հողի վրա էին․ թերթ

Ուկրաինայում ուժայինները ոչնչացրել են ցուցարարների վրանային ճամբարն ու քանդել բարիկադները
Հաջորդ

Ուկրաինայում ուժայինները ոչնչացրել են ցուցարարների վրանային ճամբարն ու քանդել բարիկադները