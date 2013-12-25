2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Զորակոչիկներին սառնամանիքին սպասեցնում են Գյումրու զինկոմիսարիատի մոտ

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը ահազանգ է ստացել Գյումրիից այն մասին, որ Գյումրիի զինվորական կոմիսարիատում ավելի քան 50 զորակոչիկ և նրանց հարազատներ առավոտյան ժամը 9:30-ից սպասում են դրսում՝ սառնամանիքին՝ բուժզննություն անցնելու նպատակով:

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ նրանց համար չեն ապահովվում պայմաններ՝ ներսում սպասելու համար:

«Զորակոչիկները և նրանց ուղեկցող հարազատները շարունակաբար արժանանում են մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի, իսկ համապատասխան անձինք մնում են անպատիժ:

Վերստին պահանջում ենք ՀՀ պաշտպանական գերատեսչությունից՝ հարգել յուրաքանչյուր զորակոչիկի իրավունքն ու արժանապատվությունը, սահմանել հստակ ժամանակացույց բժշկական հետազոտությանը զորակոչիկների ներկայանալու համար, անհնարինության դեպքում ապահովել համապատասխան պայմաններ զորակոչիկների և նրանց հարազատների համար», - ասված է իրավապաշտպան կազմակերպության հայտարարության մեջ:

Նշենք, որ դեկտեմբերի 20-ին ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը զորակոչիկներին դրսում սպասեցնելու ևս մեկ դեպքի մասին էր գրել, որը վերաբերում էր Աբովյանի զինկոմիսարիատին։

Հայաստան
Առանց «սիկտիր»-ի․ Գալուստ Սահակյանը մտքում եղած հայհոյանքները գրական հայերենի է վերածում
Նախորդ

Առանց «սիկտիր»-ի․ Գալուստ Սահակյանը մտքում եղած հայհոյանքները գրական հայերենի է վերածում

Թուրքիայում հոգևորականներն ու ազգայնական երիտասարդները պայքարում են Սանտայի դեմ
Հաջորդ

Թուրքիայում հոգևորականներն ու ազգայնական երիտասարդները պայքարում են Սանտայի դեմ