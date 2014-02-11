2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ԵԽ պատգամավորներին մտահոգում է ոստիկանության վերաբերմունքը հայաստանցի ակտիվիստների նկատմամբ

Եվրոպական խորհրդարանի մի շարք պատգամավորներ հայաստանցի պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ մտահոգություն են հայտնել, որ Հայաստանում բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ վարչական վարույթներ են հարուցվում:

Այս մասին «Հայկական ժամանակ» թերթի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Հայաստան-ԵՄ միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի անդամ Նիկոլ Փաշինյանը, ով փետրվարի 4-ից 6-ը պատվիրակության կազմում գտնվել է Ստրասբուրգում:

Փաշինյանի խոսքով՝ բողոքի ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանության կողմից վարչական վարույթներ հարուցելու հարցը բարձրացրել են, մասնավորապես, Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մի շարք անդամներ` դա համարելով ժողովրդավարական երկրներին անհարիր երեւույթ:

Թերթն ընդգծում է, որ վերջին շրջանում տարածված պրակտիկայի համաձայն, Երևանում տեղի ունեցող բողոքի տարբեր ակցիաների մասնակիցները բերման են ենթարկվում ոստիկանության բաժիններ, ինչը հիմնավորվում է իբր բողոքի ակցիաների մասնակիցների կողմից վարչական իրավախախտումներ թույլ տալով:

Հոդվածն ամբողջությամբ՝ թերթի այսօրվա համարում

Հայաստան
Չեխովի դպրոցի միջադեպի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել
Նախորդ

Չեխովի դպրոցի միջադեպի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել

Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Գյումրու ավագանուց 5 միլիոն է խնդրում
Հաջորդ

Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Գյումրու ավագանուց 5 միլիոն է խնդրում