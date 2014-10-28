2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Դպրոցներում ուսուցիչներին ստիպում են «Արցախ լոտո» իրացնել․ «Հրապարակ»

Երևանյան դպրոցներում ուսուցիչներին ստիպում են իրացնել «Արցախ լոտո» վիճակախաղը, գրում է «Հրապարակ» օրաթերթը:

Երեկ թերթի խմբագրություն զանգահարած ուսուցչի խոսքով՝ մեկ տոմսի արժեքը 2 հազար դրամ է։

«Խայտառակություն է, ուսուցիչը չի կարող գնել, բայց ստիպված պետք է մի ձևով իրացնի, անհարմար է, ինչպե՞ս կարող ես ծնողին կամ աշակերտին ստիպես գնել այդ լոտոն», ֊ ասել է ահազանգող ուսուցիչը:

Նա տեղեկացրել է, որ նույնը կատարվում է նաև մանկապարտեզներում: Թերթը չի նշում, թե որ դպրոցներում կամ մանկապարտեզներում են իրացվում տոմսերը։

«Հրապարակը» հիշեցնում է, որ վիճակախաղի գաղափարը ԼՂՀ իշխանություններինն է, գործում է անցած տարվանից: Նպատակը ղարաբաղյան ծագմամբ ապրանքներ ու բնակարաններ խաղարկելն է և տոմսերի վաճառքից ստացված գումարներն Արցախի վերաբնակեցման գործում ներդնելը: 

Հայաստան
Ստեփանակերտում ադրբեջանցիները Ցականյանի սպանության մեջ իրենց մեղավոր չեն ճանաչել․ «Ազատություն»
Նախորդ

Ստեփանակերտում ադրբեջանցիները Ցականյանի սպանության մեջ իրենց մեղավոր չեն ճանաչել․ «Ազատություն»

Հայաստանում քննիչները գործերում «ներգրավում» են գոյություն չունեցող ընթերակաների
Հաջորդ

Հայաստանում քննիչները գործերում «ներգրավում» են գոյություն չունեցող ընթերակաների