2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Եպիսկոպոսի` խաղաղվելու կոչերը չհամոզեցին զոհված զինվորների մայրերին

Ուղիղ 4 տարի առաջ այս օրը՝ հունվարի 27-ին, նախագահական նստավայրի մոտ՝ ճաղերի մյուս կողմից, զոհված զինվորների մարյերի հետ զրուցել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը՝ խոստանալով, որ նրանց որդիների գործերն արդար կքննվեն, իսկ մեղավորները կպատժվեն: Այս խոստումը չի իրականացել, և այսօր նախագահականի մոտ նույն մայրերը հիշեցրել են նախագահի խոստումը՝ վառելով 4 տարի առաջ նախագահի հետ հանդիպման լուսանկարը: 

Նախագահականում այսօր էլ մայրերին չեն ընդունել, այստեղ ընթանում էր Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի չորրորդ նիստը: Նիստից հետո նախագահական նստավայրից դուրս եկած եպիսկոպոս Բագրատ Սրբազանը լսել է մայրերի ձայնը և մոտեցել՝ տեղեկանալու խնդրի մասին:

Տեսանյութեր
Նախորդ

Երևանում հարգանքի տուրք մատուցեցին Հոլոքոստի զոհերի հիշատակին

Ձեռներեցներն ակցիա են անելու ամեն օր․ Գյումրիում նույնպես բողոքում են (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Հաջորդ

Ձեռներեցներն ակցիա են անելու ամեն օր․ Գյումրիում նույնպես բողոքում են (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)