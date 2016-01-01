Եվրոպան հայաստանցիների համար՝ առանց վիզաների. 2016-ի լուր՝ ըստ Շահանե Խաչատրյանի
Ամանորին ընդառաջ Epress.am-ի թիմը որոշում էր ամփոփել տարին` փորձելով շեշտը դնել դրական իրադարձությունների վրա: Պարզվեց, որ դա այդքան էլ հեշտ չէ: Մտածեցինք, որ կարելի է գրել այն, ինչ կցանկանայինք լուսաբանել: Մեզ հետ երևակայեցին մեր ընկերները:
2016 թվականի նոյեմբերի 23-ին Եվրոպական հանձնաժողովը պաշտոնապես հաստատել է, որ վերացրել է մուտքի արտոնագրերը Հայաստանի քաղաքացիների համար: Այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը՝ Բրյուսելում կայացած ԵՄ խորհրդաժողովի ընթացքում:
«Հայաստանը լիովին կատարել է վիզայի ազատականացման համար սահմանված գործողությունների ծրագրի պայմանները»,- ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը:
Նա կարևորել է Հայաստանի իշխանությունների կողմից վերջին ամիսների ընթացքում ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ արված քայլերը և ԵՄ-ի հետ Ասոցացման պայմանագրի շուրջ բանակցություններում գրանցված առաջընթացը:
Հայաստանի իշխանությունները, իրենց հերթին, գոհունակություն են արտահայտել եվրոպական կառույցների որոշման կապակցությամբ:
«Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի վերացումը կարևոր քայլ է, որը կօգնի էլ ավելի ինտեգրել հայաստանցիներին եվրոպական ընտանիքին: Սրանով էլ ավելի կամրապնդվեն հարաբերությունները ԵՄ երկրների հետ: Այս քայլով հաստատվում է նաև, որ Հայաստանն այս տարվա ընթացքում լուրջ առաջընթաց է գրանցել ժողովրդավարության կայացման ոլորտում», - ասել է ՀՀ նախագահը: