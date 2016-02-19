2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ղարաբաղում մահացած զինվորն ինքնասպանություն է գործել. Քննչական կոմիտե

Երեկ Լեռնային Ղարաբաղում մահացած զինծառայող Դավիթ Տերտերյանի մահվան դեպքի առթիվ քրեական գործ է հարուցվել, հայտնում է ՀՀ քննչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։

Տերտերյանը հրազենային վնասվածք է ստացել գլխի ճակատային շրջանում․ համաձայն պաշտոնական վարկածի, նա ինքնասպան է եղել, և քրեական գործը հարուցվել է քրօր֊ի 110-րդ հոդվածով (Ինքնասպանության հասցնելը): Քննչական կոմիտեն դեռևս չի նշում՝ արդյոք գործի շրջանակներում ձերբակալված անձինք կան։

Հայաստան
Ոստիկանության աշխատակցի փաստաբանը չի ուզում դատարանում լրագրող վկային տեսնել
Նախորդ

Ոստիկանության աշխատակցի փաստաբանը չի ուզում դատարանում լրագրող վկային տեսնել

«Վայ, մամա ջան»․ Նախարարությունը բաժանում են ՀՅԴ֊ի համար
Հաջորդ

«Վայ, մամա ջան»․ Նախարարությունը բաժանում են ՀՅԴ֊ի համար