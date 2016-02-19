Ղարաբաղում մահացած զինվորն ինքնասպանություն է գործել. Քննչական կոմիտե
Երեկ Լեռնային Ղարաբաղում մահացած զինծառայող Դավիթ Տերտերյանի մահվան դեպքի առթիվ քրեական գործ է հարուցվել, հայտնում է ՀՀ քննչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։
Տերտերյանը հրազենային վնասվածք է ստացել գլխի ճակատային շրջանում․ համաձայն պաշտոնական վարկածի, նա ինքնասպան է եղել, և քրեական գործը հարուցվել է քրօր֊ի 110-րդ հոդվածով (Ինքնասպանության հասցնելը): Քննչական կոմիտեն դեռևս չի նշում՝ արդյոք գործի շրջանակներում ձերբակալված անձինք կան։