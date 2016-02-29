Մարդուն դաժանաբար ծեծեցին և 3,5 տարով ազատազրկեցին հավ գողանալու փորձի համար
«Դատալեքս» դատական տեղեկատվական համակարգը հայտնում է, որ երկու անչափահաս երեխաների հայր, վանաձորցի Արթուր Պետրոսյանը գտնվում է կալանավայրում՝ համաքաղաքացու 3 հավն ու 8 աղավնին գողանալու փորձի համար: Անցյալ տարի նա դատապարտվել է 3 տարի 4 ամսվա ազատազրկման: Ըստ գործի՝ գողացվելիք հավերը 9 հազար դրամ են արժեցել, իսկ աղավնիները՝ 24.000 դրամ: Այս մասին hetq.am-ում գրում է Զարուհի Մեջլումյանը։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճռի նկարագրական մասում նշված է, որ Արթուր Պետրոսյանը, նախապես իմանալով, որ հարակից թաղամասի բնակիչ Դավիթ Կիրակոսյանը շենքի բակում գտվող անասնագոմում պահում է աղավնիներ և հավեր, որոշել է գողանալ դրանք: Հարբած վիճակում, իրենց տանից նախապես վերցնելով հարթաշուրթ, պտուտակահան և ուսապարկ, գնացել է հիշյալ գոմ, պտուտակահանով դռան փականը վնասելով՝ մտել է ներս, պարկի մեջ լցնել 3 հավ ու 8 աղավնի: Այդ պահին նրան նկատել և բռնել է թռչունների տերը՝ Դավիթ Կիրակոսյանը: Նա ծեծել է Արթուր Պետրոսյանին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է հոնքի սալջարդ, ձախ աչքի վերին կոպի արյունազեղում՝ ուղեկցված գանգուղեղային փակ, բութ տրավմայով, որովայինի արյունազեղում, 8-9-րդ կողերի փակ կոտրվածք: Սակայն անասնագոմի տիրոջ նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է Արթուր Պետրոսյանի հետ հաշտվելու հիմքով:
Դատապարտվել է միայն Արթուր Պետրոսյանը՝ գողության փորձի համար: Նա չի ունեցել անգամ փաստաբան: Դատավճռում որևէ տող չկա փաստաբանի կամ թե հանրային պաշտպանի ներգրավման կամ նրանց ծառայություններից Պետրոսյանի հրաժարվելու մասին: Այս գործը չի բողոքարկվել Վերաքննիչ, հետևաբար և Վճռաբեկ դատարաններ: Մեկ ամիս առաջ գործը ուղարկվել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի գրասենյակ, արխիվ: Իրեղեն ապացույց ճանաչված 3 հավերը և 8 աղավնիները հանձնվել են տուժող Դավիթ Կիրակոսյանին:
Նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված Պետրոսյանն իրեն մեղավոր է ճանաչել, քննիչին հայտնել, որ բնակվում է կնոջ և փոքրահասակ երեխաների հետ սոցիալական ծանր պայմաններում: Հայտնել է նաև, որ չկարողանալով գտնել աշխատանք՝ ընտանիքի կարիքները հոգալու համար որոշել է գողանալ Դավիթ Կիրակոսյանի թռչունները և վաճառել:
«Հաշվի առնելով Արթուր Պետրոսյանի կատարած հանցավոր արարքի հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, վերջինիս անձը, նրա պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանքները, ինչպես նաև պատասխանատվությունն ու պատիժը ծանրացնող հանգամանքները, դատարանը հանգում է հետևության, որ վերջինիս նկատմամբ պետք է պատիժ նշանակել ազատազրկման ձևով, որը նա պետք է կրի: Ամբաստանյալի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հիմքեր չկան»,- նշված է նախագահող դատավոր Նարինե Հովակիմյանի կայացրած դատավճռում: