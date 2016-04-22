2 օր առաջ Ղարաբաղում զինվոր է մահացել, բայց պաշտոնական հաղորդագրություն չի եղել․ «Հրապարակ»
Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում 2 օր առաջ զինծառայող է մահացել, սակայն ոչ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունները, ոչ էլ ՀՀ Քննչական կոմիտեն այս մասին հաղորդագրություն չեն տարածել, գրում է «Հրապարակ» օրաթերթը։
Թերթի տեղեկություններով՝ դեպքը տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու զորամասերից մեկում։ Վանաձոր քաղաքի բնակիչ19-ամյա զինծառայողը՝ Սպարտակ Քալաշյանը, մահացել է հրազենային վնասվածքից։
Թերթը դիմել է Քննչական կոմիտե՝ պարզելու զինվորի մահվան հանգամանքները․
«Դիմեցինք պարզելու իրականում ինչ է եղել՝ ինքնասպանությու՞ն, սպանությու՞ն, թե զենքի հետ անփույթ վարվեցողություն։ Խոստացան պատասխանել այսօր», - գրում է թերթը։
«Հրապարակ»-ի տեղեկություններով՝ զինվորի մարմինը դեռ չեն հանձնել հարազատներին։