2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Կառավարությունը հավանություն տվեց «Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մա­սին» օրինագծին

Այսօր ՀՀ կառավարությունը դրական եզրակացություն է տվել ԱԺ «Ժառանգություն» խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի և ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի հեղինակած «Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մա­սին» ՀՀ օրենքի նա­խագծին։ Այն կներկայացվի Ազ­գա­յին ժողով: Կառավարության այսօրվա նիստին որոշման նախագիծը ներկայացրել է ՀՀ արտգործնախարարի տեղակալ Շավարշ Քոչարյանը:

Փոստանջյանի և Բագրատյանի օրենքի նախագիծը երկու հոդված է պարունակում․

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Արցախի Հանրապետությունը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

Իրենց հիմնավորման մեջ պատգամավորները, մասնավորապես, նշում են, որ օրենքի նախագծի ընդունմամբ «Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) կողմից իրավամբ կճանաչվի Արցախի փաստացի կարգավիճակը` ելնելով նրանից, որ Արցախի Հանրապետությունը բավարարում է ինքնիշխան պետության համար միջազգային օրենքի բոլոր նախապայմաններին»:

Բացի դա, անկախության ճանաչումը հիմնավորող կետերից մեկում նշվում է, որ Արցախի Հանրապետությունը, իբրև ԽՍՀՄ ապագաղութացման սուբյեկտ, նախկին միութենական հանրապետությունների նման իր անկախությունը նվաճել է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և ԽՍՀՄ իրավական նորմերին համահունչ, մասնավորապես ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, իսկ այսօր Արցախի Հանրապետությունը` իբրև անկախ պետություն, կայացած իրողություն է։

«Սույն օրենքի ընդունմամբ, այնուամենայնիվ, Հայաստանի Հանրապետությունը չի բացառում Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կամոք այլ կարգավիճակի սահմանումը` այն հանրաքվեով ամրագրելու պարագայում: Արցախի ազգաբնակչության կողմից նման որոշում ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը կնպաստի դրա կենսագործմանը», ֊ եզրափակում են պատգամավորները:

Տեսանյութեր
Նախագահականի մոտ պահանջում են ազատ արձակել եզդի գործարարին
Նախորդ

Նախագահականի մոտ պահանջում են ազատ արձակել եզդի գործարարին

Զինծառայողները մահացել են բլինդաժի փլվելու հետևանքով․ Hraparak.am
Հաջորդ

Զինծառայողները մահացել են բլինդաժի փլվելու հետևանքով․ Hraparak.am