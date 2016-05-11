2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հրազդանի ցեմենտի գործարանը փոխանցվեց ռուսաստանյան բանկին

Հրազդանի ցեմենտի գործարանն ազատվել է չվճարված հարկերի արդյունքում գոյացած մոտ 595 միլիոն դրամ տույժ–տուգանքներից։ 86 կողմ, 8 դեմ, 9 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ այսօր Կառավարության հրավիրած արտահերթ նիստին Ազգային ժողովն ընդունել է  «Հրազդան ցեմենտ»-ին տույժ-տուգանքներից ազատելու եւ ՎՏԲ-ին կառավարման հանձնելու մասին նախագիծը։

Նշենք, որ մոտ մեկ միլիարդ դրամ պարտքի պատճառով ընկերության հաշիվներն արգելափակվել են, իսկ գույքը գրավադրվել է «ՎՏԲ Հայաստան» բանկում։ Նշենք՝ նախկինում գործարանը պատկանում էր գործարար Միխայիլ Բաղդասարովի MIKA Armenia ընկերությանը։

Հայաստան
ԱՎԾ-ն սպառողական շուկայում 1,5 տոկոս գնանկում է արձանագրել․ «Ժողովուրդ»
Նախորդ

ԱՎԾ-ն սպառողական շուկայում 1,5 տոկոս գնանկում է արձանագրել․ «Ժողովուրդ»

«Ազգի հոր» ծննդյան օրվանն ընդառաջ Բաքվում կոչ արեցին քանդել համակարգը
Հաջորդ

«Ազգի հոր» ծննդյան օրվանն ընդառաջ Բաքվում կոչ արեցին քանդել համակարգը