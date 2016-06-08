2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Նախարարը չի հերքել, թե կառավարությունը որոշել է փակել «Նաիրիտը»

ՀԱԿ պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանն Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ այսօր բարձրացրել է փաստացի չգործող «Նաիրիտ» գործարանի խնդիրը։

Նա նշել է, որ գործարանի վիճակն ուսումնասիրելու համար աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել, որը կարճ ժամանակահատվածում պետք է ներկայացներ առաջարկություններ՝ գործարանի հետագա զարգացման անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ։ Խմբի եզրակացությունը, սակայն, մինչ օրս չի հրապարակվել։

««Նաիրիտ»-ի աշխատակիցներն էլ աշխատանքից ազատման ծանուցումներ են ստացել։ Արդյո՞ք նշանակում է, որ կառավարությունը նախատեսում է դադարեցնել «Նաիրիտ»-ի գործունեությունը», - հարցրել է պատգամավորը։

Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Լևոն Յոլյանն ի պատասխան նշել է, որ իր հրամանով ստեղծված աշխատանքային խումբն ուսումնասիրել է գործարանի քիմիկատները և պայմանավորվածություն ձեռք բերել Արտակարգ իրավիճակների նախարարի հետ՝ դրանց վնասազերծման հետ կապված։ Նա ընդգծել է, որ «Նաիրիտ»-ի աշխատանքները դադարեցվել են 2010 թվականի մարտից և մինչև օրս կաուչուկի արտադրություն գոյություն չունի։ Յոլայնը, թեև չի հերքել, սակայն, ուղիղ չի ասել, թե ՀՀ կառավարությունը փակում է գործարանը։

Նշենք, որ «Նաիրիտ» գործարանի նախկին աշխատակիցները բողոքի ակցիաներ են անցկացնում՝ այլ պահանջների թվում բարձրացնելով նաև «Նաիրիտի» վերագործարկման հարցը։

Հայաստան
Ոստիկանացված Հայաստանի պետպարտքն աճում է, ՀՆԱ֊ն՝ նվազում․ պատգամավոր
Նախորդ

Ոստիկանացված Հայաստանի պետպարտքն աճում է, ՀՆԱ֊ն՝ նվազում․ պատգամավոր

Դատախազը պնդում է՝ դաժանորեն սպանված կնոջ գործում «ոմն թուրքի» ազգությունը կարևոր է
Հաջորդ

Դատախազը պնդում է՝ դաժանորեն սպանված կնոջ գործում «ոմն թուրքի» ազգությունը կարևոր է