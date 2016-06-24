2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Դեսպանը խոստանում է տեղեկություններ տրամադրել Լեհաստանում վաճառվող «Զինվորի բաժին» պահածոների մասին․ «ՀԺ»

Լեհաստանում վաճառվող «Զինվորի բաժին» հայատառ գրությամբ պահածոների հետ կապված Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանատունը որոշակի տվյալներ արդեն ունի և առաջիկայում ՀՀ պաշտպանության նախարարության կամ գլխավոր դատախազության լրատվական վարչությունների միջոցով կտարածի տվյալները: Այդ մասին «Հայկական ժամանակ» օրաթերթի հետ զրույցում ասել է Լեհաստանում Հայաստանի դեսպան Էդգար Ղազարյանը:

«Խնդիրը մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել առաջին պահից: Տեղեկատվությունը ստանալու պահից սկսած զբաղվում ենք, հիմա էլ մեր ուշադրության կենտրոնում է և առաջիկայում ամբողջական տեղեկատվություն կտրամադրենք՝ հաշվի առնելով խնդրի հասարակական հնչեղությունը», - պարզաբանել է դեսպանը:

Դեսպանը ասել է նաև, որ ինքը որոշ տեղեկություններ ձեռք բերել է խնդրի հետ կապված, բայց հիմա չի շտապում որևէ բան ասել, որպեսզի «համակարգված և համատեղ լինի ոչ շատ հեռու ապագայում տարածվելիք տեղեկատվությունը»:

«ՀԺ»֊ն հիշեցնում է, որ «Զինվորի բաժին» գրությամբ պահածոների մասին տեղեկատվությունը տարածել էր փաստաբան Գևորգ Գալիկյանը՝ նշելով, որ դրանք վաճառվում են Բիելսկո Բյալա քաղաքի խանութներից մեկում։

Հոդվածն ամբողջությամբ՝ թերթի այսօրվա համարում

Հայաստան
Գողթեցիները լիարժեք ջրապահովում կունենան, խոստանում է Ջրային կոմիտեն
Նախորդ

Գողթեցիները լիարժեք ջրապահովում կունենան, խոստանում է Ջրային կոմիտեն

Հաջորդ

ԼԳԲՏ+ համայնքի առավել խոցելի մասը