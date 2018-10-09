Բազմազավակ կինը կարող է դառնալ քաղբանտարկյալ նոր Հայաստանում
Սիսիանի բնակիչ Հասմիկ Սարգսյանի գործը ուղենշային է՝ հասկանալու համար, թե նոր Կառավարությունը ինչ ճանապարհով է առաջ շարժվելու։
Արդյոք շարունակելու են գործել աղքատներին լիկվիդացնելու տրամաբանությամբ, թե պետք է առերեսվենք նրա հետ, որ այս հանցագործությունները քաղաքական և հանրային արտադրանք են։
Հասմիկ Սարգսյանի գործի մասին մանրամասն այստեղ։
Եթե այս գործն այլ ուղղությամբ գնա և Հասմիկ Սարգսյանը հայտնվի բանտում, հարցականի տակ է դրվում ողջ հեղափոխության տրամաբանությունը։ Հարց է առաջանում՝ ում համար արվեց այս հեղափոխությունը։ Եթե քաղաքական և տնտեսական փոփոխություններ չարվեն, ունենալու ենք նույն տնտեսական բևեռացումը։
Եթե Հասմիկ Սարգսյանը հայտնվի բանտում, նա կլինի քաղբանտարկյալ, քանի որ յուրաքնչյուր մարդ, ով աղքատության պայմաններում այս քայլին է գնում և հետո հայտնվում բանտում, քաղբանտարկյալ է։
Epress.am-ի տաղավարում Զառա Հարությունյանը և Շահանե Խաչատրյանը զրուցել են Հասմիկ Սարգսյանի գործի մասին։
Հիշեցնենք, որ Վերաքննիչ դատարանը Հասմիկ Սարգսյանին գողության համար դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման։ Գործն օգոստոսին ուղարկվել է Վճռաբեկ դատարան, որը երեք ամսվա ընթացքում կարող է վարույթ ընդունել։ Վճռաբեկի դիմաց այսօր մի խումբ մարդիկ ակցիա են արել՝ պահանջելով գործն ընդունել վարույթ։ Դատարանի մուտքի մոտ՝ գետնին, դրվել էր նաև մթերք, որը հնարավոր է գնել 4000 դրամով։ Հենց այդքան գումար էր իր պնդմամբ վերջին անգամ գողացել Հասմիկ Սարգսյանը, որով միրգ և բանջարեղեն էր գնել իր չորս երեխաների համար։