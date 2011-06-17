Armenian Businessmen, Politicians Donate to their Schools
Several businessmen and politicians have donated within the framework of the Help Your School program initiated by Yerevan City Council.
Armeconobank (AEB) board chair Saribek Sukiasyan donated 10 million AMD (about $26.6 thousand USD) to Yerevan's no. 53 school, Yerevan mayor Karen Karapetyan donated 3 million AMD (about $8,000 USD) to no. 128 school, Yerevan deputy mayor Taron Margaryan allocated 1 million AMD (about $2,600 USD) to no. 177 school, head of Yerevan' Kanaker-Zeitun administrative district Arayik Kotanjyan likewise donated 1 million AMD to no. 147 school, according to the program's official website.
Karen Karapetyan also participated in the Help Your Kindergarten campaign, donating 1 million AMD to 7 kindergarten schools in Yerevan.