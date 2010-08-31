Армении предлагают отказаться от комплекса неполноценности в отношении России

31 августа 2010

Несмотря на то, что по обновленному договору Армении с Россией, последняя обязуется гарантировать безопасноть границ Армении, и есть намек на то, что в случае возобновления боевых действий, Москва встанет на сторону Армении, об этом необходимо постоянно терзвонить. Подобное мнение высказал во вторник на встрече с журналистами политолог Ерванд Бозоян.

«Если сравнивать полиотологов и политиков Армении и Азербайджана, то с азербайджанская сторона никогда не озвучивает идею о том, что Турция их защитит».

В данном вопросе, по мнению Бозояна, у армянской стороны включается комплекс неполноценности. «Армянская армия однозначно сильнее азербайджанской, имеет военное и психологическое преимущество. Не следует, исходя из комплексов, постоянно отмечать, что российская сторона нас должна защитить».

При этом политолог подчеркнул, что Москва играет важную роль, нейтрализуя турецкую угрозу, и «этого достаточно, чтобы мы были в состоянии решать свои вопросы».