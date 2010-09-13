2026 г. 3 июня, среда
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У российского миллиардера отнимают завод

«Русал» Олега Дерипаски может лишиться актива на Украине. Генпрокуратура страны добивается возврата в госсобственность крупнейшего отечественного производителя алюминия - Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК), пишет украинская газета «Дело».

Решение о национализации предприятия может быть принято уже в октябре. Хозяйственный суд Киева в следующем месяце рассмотрит иск Генеральной прокуратуры о возврате ЗАлКа Фонду госимущества. Генпрокуратура требует признать недействительными договоры о продаже 68% акций предприятия компаниям, подконтрольным российским бизнесменам во главе с Олегом Дерипаской.

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