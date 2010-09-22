В Армении снова поднялись цены на драгоценные металлы
Агенство «Государственная казна драгоценных металлов и драгоценных камней» министерства финансов Армении представило цены купли и продажи одного химически чистого грамма металла (слиток госстандарта) на 20.09.2010-26.09.2010:
Золото: купля – 13609.09 (+134.98), продажа – 14792.49 (+146.72)
Серебро: купля – 220.18 (+6.27), продажа – 239.33 (+6.82)
Платина: купля – 17045.67 (+321.04), продажа – 18527.90 (+348.95)
Паладий: купля – 5842.51 (+198.45), продажа – 6350.55 (+215.7)