Кирсан Илюмжинов поставил Анатолию Карпову мат

29 сентября 2010

Кирсан Илюмжинов переизбран на пост президента Международной шахматной федерации. Выборы президента ФИДЕ состоялись в Ханты-Мансийске на очередном Конгрессе организации.

Помимо Илюмжинова на этот пост претендовал Анатолий Карпов. За Илюмжинова было отдано 95 голосов, за Карпова лишь 65. Три делегата Конгресса воздержались, а еще два бюллетеня были признаны недействительными.

Илюмжинов руководит ФИДЕ с 1995 года. В предыдущий раз он был переизбран на свой пост в 2006 году. Кандидатура Илюмжинова была выдвинута на очередной срок Российской шахматной федерацией, а кандидатура Карпова - шахматными федерациями США и Франции.