Кадыров открыл в Грозном фонтан имени своего кумирa Путина

8 октября 2010

В Чечне в день рождения премьер-министра РФ Владимира Путина, 7 октября, открылся фонтан имени Путина. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Чеченской республики, передает Лента.ru.

Музыкальный фонтан установили на площади Ахмада-Хаджи Кадырова в центре Грозного. На открытии сооружения присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и другие высокопоставленные лица.

"Владимир Путин является моим кумиром, так как благодаря его дальновидности и мудрости в Чеченской республике воцарились мир и стабильность", - заявил Кадыров.