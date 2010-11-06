Турецкая экономика растет быстрее всех в Европе

6 ноября 2010

В 2023 году Турция войдет в число десяти крупнейших экономик мира, заявил в пятницу премьер-министр страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Анадолу».

Премьер, выступая на открытии технопарка в стамбульском университете Богазичи отметил, что Турция может достичь этой цели путем инвестирования в образование, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Эрдоган подчеркнул, что по темпам роста экономики Турция находится на третьем месте в мире и первом в Европе.