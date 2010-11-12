Учительницу уволили за сон на уроках

12 ноября 2010

Кэрол Смит, 71-летняя учительница из Огайо, была уволена за то, что спала на уроках, сообщает Лента.ru со ссылкой на UPI.

Смит была отстранена от занятий и перестала получать заработную плату еще в апреле 2010 года. Весной руководство школы пошло на такие шаги в связи с тем, что Кэрол на одном из уроков истории обсуждала со своими учениками порнографические журналы.

Однако позже было установлено, что темой урока, на котором Смит разговаривала со школьниками об изданиях Playboy и Playgirl, была "желтая" пресса. В результате школьный совет решил, что упоминание этих журналов было вполне целесообразным. Правда, во время проверки деятельности Кэрол было установлено, что она неоднократно опаздывала на занятия и даже спала на уроках.

Поскольку в такие моменты класс оставался без присмотра, школьный совет счел, что поведение учительницы представляло угрозу безопасности учеников.