2026 г. 3 июня, среда
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Стало известно имя нового депутата от партии «Процветающая Армения»

Член политсовета партии «Процветающая Армения» Арагац Ахоян сменит бывшего депутата Аревик Петросян, которая на прошлой неделе, согласно указу президента Армении Сержа Саргсяна, была назначена членом Конституционного суда. Занимаемая ею должность в Национальном собрании оставалась вакантной.

Отметим, что до назначения Ахояна пресса писала, что по списку «Процветающей Армении» в парламент войдет актер Гуж Манукян или предприниматель Айрапет Айрапетян.

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