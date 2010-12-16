Глава Комиссии оправдал лишение Армении независимого ТВ

16 декабря 2010

Национальный комитет телерадиовещанния Армении официально опубликовал результаты конкурса лицензирования N 1-18.

Отметим, что реальное соперничество развернулось в двух случаях («Армньюз» одержал победу над «А1+», а «Ереван» обошел «АЛМ»), в конкурсе для остальных 16 претендентов на получение остальных лицензий претендовали до одной телекомпании на частоту.

После заседания совета НКТР председатель Григор Амалян сообщил журналистам, что в документах заявки одного из участников конкурса ООО «Мелтекс» (телекомпания «А1+») обнаружены многочисленные явные фальсификации, в частности документы подтверждающие финансовое содействие британской компании «HOBBINGTON MANEGMENT LIMITED» и белизской компании «ROGESTON LOGISTICS LTD». Согласно компетентным учреждениям перечисленных стран, подобные компании не существуют, объявил Амалян.

Григор Амалян предложил журналистам провести собственное журналистское расследование.

Напомним, что лишенной эфира по политическим причинам в 2002 году нелояльной к властям телекомпании «А1+» не предоставили лицензию на вещание. Лишь один член Комиссии Ара Тадевосян одинаково оценил «А1+» и его соперника «Армньюз» присудив каждому по два очка. Все остальные члены жюри отдали предпочтение телеканалу «Армньюз», которая помимо собственных передач, ретранслирует «Евроньюз». При этом репортажи европейского телеканала, рассказывающие о выступлениях оппозиции Армении, нападении полиции на демонстрантов для зрителей Армении зачастую блокируются со стороны «Армньюз».

По результатам другого конкурса, вещательной частоты лишилась телекомпания предпринимателя из России, лидера «Народной партии» Тиграна Карапетяна «АЛМ» (32 очка), которая уступила «Ереван ТВ» (40очков). Последнюю, согласно публикациям в армянских газетах, курирует генпрокурор Армении.

Таким образом, на сегодняшний день в Армении лишь гюмрийская телекомпания «ГАЛА», вещающая на Ширакскую область, стала единственной, которая в равной степени освещает деятельность оппозиции. В 2008-м после президентских выборов «ГАЛА» в очередной раз пытались прикрыть, наложив многомиллионный штраф, который удалось погасить за счет пожертвований рядовых граждан.