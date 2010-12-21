МТС подала в суд на Минсвязи Туркмении

21 декабря 2010

Мобильный оператор МТС подал несколько судебных исков о незаконной приостановке действия лицензии ее дочерней компании Barash Communications Technologies (BCTI), которая работает в Туркмении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МТС.

Оператор обратился в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, а также в туркменский Арбитражный суд. Ответчиком по искам выступает Министерство связи Туркмении. 16 декабря стало известно, что министерство решило приостановить лицензию BCTI на месяц.

21 декабря у МТС заканчивается пятилетний договор, заключенный между МТС, BCTI и министерством, по которому российский оператор работает в Туркмении. Однако, как отмечает агентство, срок действия лицензии МТС истекает только в 2012 году.

Причины приостановки действия лицензии министерство не сообщало. Однако ранее газета "Время новостей" писала, что Ашхабад потребовал у российского оператора 51 процент акций BCTI и увеличение доли прибыли, которая направляется государству.

Сейчас МТС перечисляет государству 20 процентов чистой прибыли BCTI и владеет 100 процентами акций компании.