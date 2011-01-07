2026 г. 3 июня, среда
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В США казнили первого заключенного в 2011 году

Власти США казнили первого заключенного в новом году - Билли Дона Олверсона, приговоренного в 1995 г. к смертной казни за убийство продавца магазина, сообщает «Интерфакс».

Заключенный был казнен с помощью смертельной инъекции.

Власти США планируют казнить в 2011 г. еще 13 заключенных. В частности, в ближайший вторник в штате Оклахома будет казнен один узник.

Еще две казни, намеченные на ближайший вторник и на 15 февраля в штате Теннесси, были отложены на более поздний срок.

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