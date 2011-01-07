Грузия пытается защититься от «армянских подделок»

7 января 2011

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кобалия заявила о том, что в 2011 году власти страны планируют запатентовать всю грузинскую продукцию.

Как передает «Новости-Грузия», подобная инициатива Кобалия связана с появлением во французских магазинах грузинских продуктов, в качестве страны-производителя которых указывалась Армения.

«Подобные случаи фиксируются и в других странах, это особо тяжко для нас с учетом того, что по сравнению с другими странами наш экспорт достаточно мал. Поэтому мы должны скорейшим и эффективным образом решить этот вопрос. После того, как зарегистрируем грузинские бренды, сможем обратиться к тем компаниям, которые производят фальсифицированные продукты и юридически потребовать изъятия всей продукции из продажи», - заявила Кобалия.

Она также заверила, что патентованию будет подвергнута и абхазская продукция, чтобы её подделка была исключена сторонними производителями.

Напомним, что ранее грузинские СМИ сообщили о нарушении армянской стороной «авторских прав» на продукты питания, продающихся во французских магазинах. В различных торговых точках Франции и на прилавках розничных сетей этой страны появились грузинские продукты - чурчхела, хлеб, хачапури - которые представляются покупателям в качестве национальных блюд из Армении.

Более того, аналогичные факты наблюдаются и в различных супермаркетах США, где, к примеру, знаменитая грузинская минеральная вода «Боржоми» была представлена покупателям в качестве товара из Армении.