2026 г. 3 июня, среда
Epress

Цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках по итогам торгов 6 января 2011г. понизились. На этот раз на ситуацию на рынке повлияли ожидаемые увеличения в ближайшие недели запасов сырья в США из-за незначительного спроса на нефть и газ.

Так, официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 6 января 2011г. понизилась на 1,92 долл. и составила 88,38 долл./барр.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 6 января 2011г. понизилась на 0,98 долл. и составила 94,52 долл./барр.

Армения
Карабах может спровоцировать Третью мировую, считает эксперт из РФ
Предыдущая

Карабах может спровоцировать Третью мировую, считает эксперт из РФ

Грузия пытается защититься от «армянских подделок»
Следующая

Грузия пытается защититься от «армянских подделок»