Цены на нефть понизились

7 января 2011

Цены на нефть на мировых рынках по итогам торгов 6 января 2011г. понизились. На этот раз на ситуацию на рынке повлияли ожидаемые увеличения в ближайшие недели запасов сырья в США из-за незначительного спроса на нефть и газ.

Так, официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 6 января 2011г. понизилась на 1,92 долл. и составила 88,38 долл./барр.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 6 января 2011г. понизилась на 0,98 долл. и составила 94,52 долл./барр.