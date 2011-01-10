Цветной революции в Армении не будет, обещает однопартиец президента

10 января 2011

В Армении нет объективных предпосылок для поступления заказа извне на цветную революцию. По крайней мере, активные контакты руководства республики как с Россией, так и с Западом, а также сбалансированная политика страны говорят о недопустимости и невозможности цветной революции в Армении. Подобное мнение в интервью «Вестнику Кавказа» выразил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, РПА, являясь политической силой с национальным мышлением, никогда не допустит осуществления подобного сценария.

«Разговоры о необходимости проведения внеочередных выборов мы слышим с 2008 года, однако это объективно невозможно, поскольку внеочередные выборы не являются «концертом по заказу». Проведение внеочередных выборов в любой стране возможно лишь при наличии форс-мажорной ситуации, однако в Армении, слава богу, такой ситуации нет, и не предвидится. У нас действительно были трудности с внутриполитической ситуацией после президентских выборов 2008 года, но они практически полностью преодолены. Что же касается экономического кризиса, то после более чем 14-процентного падения ВВП в 2009 году, этот год мы закроем уже с ростом экономики в несколько процентов. Соответственно, обещая народу внеочередные выборы, Конгресс говорит это всего лишь для того, чтобы что-то сказать», - завил Шармазанов.