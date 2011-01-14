Ереван не намерен менять политику, но требует этого у Анкары

14 января 2011

Армения не намерена менять политику в отношении Турции, заявил сегодня журналистам глава МИД Армении Эдвард Налбандян, который считает что «в этом нет необходимости».

По его словам, Армения всегда выполняла свои обещания, тогда как Турция сегодня вернулась к политике, которую вела до подписания Протоколов с Ереваном, «т.е. вернулась к языку предварительных условий».

«Турция должна изменить политику и без предусловий ратифицировать Протоколы, проявить уважение к договоренностям, чтобы мы могли двигаться вперед и наладить отношения. Этого ждет вся мировая общественность», - отметил Налбандян.

Комментируя распоряжение турецкого премьера Эрдогана о сносе памятника в Карсе, символизирующего армяно-турецкую дружбу, глава МИД сказал, что демонтаж скульптуры лишь навредит отношениям двух стран. «Это его заявления стало новым препятствием на пути налаживания отношений», - отметил Налбандян.