Хави назван лучшим плеймейкером 2010 года
Полузащитник испанской "Барселоны" Хави назван лучшим плеймейкером 2010 года, сообщил сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Хави опередил в голосовании экспертов одноклубника Андреса Иньесту и футболиста "Интера" (Италия) Уэсли Снейдера.
Помимо Иньесты и Снейдера, в десятку лучших вошли аргентинец Лионель Месси ("Барселона"), немец Месут Озил ("Реал"), уругваец Диего Форлан ("Атлетико"), португалец Роналду ("Реал"), немец Бастиан Швайнштайгер ("Бавария"), испанец Сеск Фабрегас ("Арсенал") и голландец Арьен Роббен ("Бавария").