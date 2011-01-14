2026 г. 3 июня, среда
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Хави назван лучшим плеймейкером 2010 года

Полузащитник испанской "Барселоны" Хави назван лучшим плеймейкером 2010 года, сообщил сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Хави опередил в голосовании экспертов одноклубника Андреса Иньесту и футболиста "Интера" (Италия) Уэсли Снейдера.


Помимо Иньесты и Снейдера, в десятку лучших вошли аргентинец Лионель Месси ("Барселона"), немец Месут Озил ("Реал"), уругваец Диего Форлан ("Атлетико"), португалец Роналду ("Реал"), немец Бастиан Швайнштайгер ("Бавария"), испанец Сеск Фабрегас ("Арсенал") и голландец Арьен Роббен ("Бавария").

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