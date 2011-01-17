Саакашвили не смог убедить США возобновить поставки оружия

17 января 2011

На 25-минутной встрече президентов Грузии и США, которая произошла после церемонии прощания с известным американским дипломатом Ричардом Холбруком, обсуждалось не только экономическое развитие Грузии и деятельность международных сил в Афганистане, но и возобновление поставок оружия Тбилиси, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к администрации США.

По данным источника, Саакашвили вручил Белому дому развернутый доклад, в котором грузинская сторона обосновала необходимость передачи Тбилиси средств противовоздушной и противотанковой обороны.

Эту информацию косвенно подтверждает официальное сообщение о том, что президент США поручил совбезу дать оценку вопросам, поднятым грузинским президентом, и подготовить соответствующий доклад, отмечает издание.

Между тем, после встречи Михаила Саакашвили с Бараком Обамой Пентагон опроверг сообщения о готовящейся грузино-американской оружейной сделке. «Любая информация о том, что США готовы продавать оружие Грузии через третьи страны, является обыкновенной фальшивкой», - цитирует газета представителя Пентагона Вэнди Снайдер.

Газета напоминает, что в течение последних месяцев грузинские власти предприняли ряд попыток возобновить полномасштабное военно-техническое сотрудничество с США, замороженное после российско-грузинского конфликта 2008 года.

В ноябре 2010 года на саммите НАТО в Лиссабоне президент Саакашвили потребовал от членов альянса предоставить Тбилиси необходимые вооружения для защиты от возможной российской агрессии, пообещав взамен увеличить грузинский контингент в Ираке и Афганистане.