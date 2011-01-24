Двоих иранцев повесили за бунт против Ахмадинеджада

24 января 2011

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух человек, которые участвовали в антиправительственных акциях протеста в 2009 году.

Оба были повешены утром в понедельник, 24 января. Имена казненных не называются. AFP отмечает, это политические активисты, помиловать которых призывала госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Массовые акции протеста в Иране прошли летом 2009 года. Люди вышли на улицу в знак протеста против переизбрания Махмуда Ахмадинеджада, который победил на президентских выборах 12 июня того года. Митинги перетекли в беспорядки и столкновения с полицией, в результате чего погибли десятки и пострадали сотни человек.

За участие в беспорядках под суд попали десятки оппозиционеров. Их обвиняли в членстве в террористических организациях, в организации терактов на территории Ирана и других тяжких преступлениях. В октябре того же года к смерти были приговорены три участника акций протеста, а в ноябре - еще пятеро, сообщает Лента.ру.